Visites guidées thématiques Mémorial de l’internement et de la déportation Compiègne, 14 octobre 2023, Compiègne.

Visites guidées thématiques 14 et 15 octobre Mémorial de l’internement et de la déportation

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture qui auront lieu les 14 et 15 octobre, le Mémorial de l’internement et de la déportation organise des visites thématiques durant tout le week-end sur le travail de Jean-Jacques Raynaud, architecte et concepteur du bâtiment d’accueil et de la scénographie du Mémorial, ainsi que sur la structuration et l’organisation des bâtiments de casernement encore conservés et datant du début du XXe siècle.

Les visites seront assurées en partie par des étudiants issus de la filière Génie urbain de l’Université de technologie de Compiègne.

Mémorial de l'internement et de la déportation 2bis, avenue des Martyrs de la Liberté Compiègne 60200 Camp de Royallieu Oise Hauts-de-France Le Mémorial de l'internement et de la déportation est une ancienne caserne militaire ayant servi de camp de transit pour les opposants politiques, les résistants, les juifs et les civils durant la Seconde Guerre mondiale. A l'aide d'un parcours scénographié installé à l'intérieur des deux bâtiments encore existants et d'un jardin de la mémoire, il présente l'histoire du camp et retrace le parcours de déportation des détenus mis en place par l'Allemagne vers les camps nazis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:30:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-15T15:00:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

