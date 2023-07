Mémorial de l’abolition de l’esclavage Mémorial de l’esclavage de Nantes Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Mémorial de l’abolition de l’esclavage 16 et 17 septembre Mémorial de l’esclavage de Nantes Besoin d’un porte voix

Regards croisés de Pierre Guillon de Princé, descendant d’armateur négrier et Dieudonné Boutrin, descendant d’esclave, président de l’association La Coque Nomade-Fraternité, qui se penchent sur leur histoire respective :

Incidence de la traite et de l’esclavage sur l’économie nantaise au XVIII ème et XIX ème siècle, sur le port et sur l’architecture immobilière.

Dans quel contexte, non dénué de résistances, a mûri l’idée de ce projet de monument dédié à la traite et à l’esclavage.

Visite méditative du Mémorial souterrain et de l’esplanade qui le relie à la passerelle Victor Schoelcher et au nouveau Tribunal de Nantes.

Visite méditative du Mémorial souterrain et de l'esplanade qui le relie à la passerelle Victor Schoelcher et au nouveau Tribunal de Nantes.

Ville de Nantes