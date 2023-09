Journées européennes du patrimoine, découvrez l’hôtel particulier Chalons-Luxembourg Mémorial de la Shoah Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Journées européennes du patrimoine, découvrez l’hôtel particulier Chalons-Luxembourg 16 et 17 septembre Mémorial de la Shoah Entrée gratuite, sur inscription le jour-même

Le Mémorial de la Shoah participe cette année aux Journées européennes du patrimoine à Paris les 16 et 17 septembre 2023.

Pour la troisième année consécutive, le Mémorial de la Shoah vous propose de découvrir l’hôtel particulier Chalons-Luxembourg, entièrement rénové, l’histoire de la rue Geoffroy l’Asnier et l’histoire de la construction du Mémorial.

Départ des visites toutes les 45 minutes

Groupes de 20/25 personnes max

Les inscriptions auront lieu uniquement sur place.

Rendez‐vous sur place devant le 26, rue Geoffroy‐l’Asnier, 75004 Paris.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-l’Asnier 75004 Paris Paris 75004 Paris 4e Arrondissement Paris Île-de-France 01 42 77 44 72 http://www.memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah?fref=ts;https://twitter.com/shoah_memorial Situé à Paris au cœur du Marais, le Mémorial de la Shoah propose une exposition permanente sur le sort des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, des expositions temporaires, un auditorium avec de nombreuses conférences, de projections et de rencontres, des lieux de recueillement comme le Mur des Noms ou la crypte et un centre de documentation avec plusieurs millions d’archives sur la Seconde Guerre mondiale. De nombreuses activités sont organisées aussi bien à l’attention des individuels que des scolaires – ateliers, visites guidées, rencontre avec des témoins, etc. Des séminaires de formation sont régulièrement proposés aux enseignants et à des groupes spécifiques comme les nouvelles recrues de la police.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Yonathan Kellerman