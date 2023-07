Par Les Vivants, enseigner l’histoire de la Shoah avec le numérique Mémorial de la Shoah Paris, 13 juillet 2023, Paris.

Initiés en 2017, les parcours sonores géolocalisés et immersifs Par Les Vivants narrent la vie de populations à partir de l’espace vécu des élèves. Les premiers parcours évoquent l’histoire de la Shoah (Par Les Vivants #1). D’autres donnent ou donneront voix à des thématiques comme les guerres (PLV#2) ou encore le vivant (Par Les Vivants #3).

Cette pratique spatiale articule une histoire incarnée et une géographie senisible pour une meilleure appropriation de la connaissance historique et des enjeux civiques.

Depuis 2021, l’association Parmi d’Autres porte le dispositif Par Les Vivants.

Attentive à s’adresser à un public jeune, Parmi d’Autres accompagne les enseignants et leurs élèves pour restituer un monde social en s’appuyant sur les archives et l’enquête historique.

Elle intervient dans les Écoles académiques de la formation continue de l’Éducation nationale.

Parmi d’Autres a reçu le soutien de la DILCRAH et de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah.

