Entre jazz, rock et klezmer, découvrez la programmation inédite du Mémorial de la Shoah ! Mémorial de la Shoah Paris Catégorie d’Évènement: Paris Entre jazz, rock et klezmer, découvrez la programmation inédite du Mémorial de la Shoah ! Mémorial de la Shoah, 21 juin 2023, Paris. Entre jazz, rock et klezmer, découvrez la programmation inédite du Mémorial de la Shoah ! Mercredi 21 juin, 18h00 Mémorial de la Shoah À l’occasion de la Fête de la musique, le Mémorial de la Shoah invite le public à assister à un programme exceptionnel ponctué de temps forts.

à 19 h 30 – Les Marx Sisters Les sœurs Marx, Judith et Leah, forment un duo vocal aux arrangements finement ciselés et réenchantent la langue des communautés juives d’Europe centrale. Elles s’entourent de musiciens aux influences aussi variées que le jazz, le rock, la musique classique, le musette et la chanson française, fidèle en cela à la tradition de métissage qui fait l’essence du klezmer. à 21h – Horse Raddish

Horse Raddish, un collectif de musique klezmer mêlant rock’n roll électrique et jazz. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France + 33 (0)1 42 77 44 72 https://www.memorialdelashoah.org/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/fete-de-la-musique-2023 »}] https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/fete-de-la-musique-2023 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T22:30:00+02:00 Horse Raddish © Xavier CANTAT / Les Marx Sisters sur scène. © Mauve Lucien. Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Mémorial de la Shoah Adresse 17 rue Geoffroy l'Asnier Ville Paris Lieu Ville Mémorial de la Shoah Paris

Mémorial de la Shoah Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Entre jazz, rock et klezmer, découvrez la programmation inédite du Mémorial de la Shoah ! Mémorial de la Shoah 2023-06-21 was last modified: by Entre jazz, rock et klezmer, découvrez la programmation inédite du Mémorial de la Shoah ! Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah 21 juin 2023 Mémorial de la Shoah Paris

Paris