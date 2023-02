Identités, communautés ? Vivre ensemble. Mémorial de la Shoah, 30 mars 2023, Paris.

Identités, communautés ? Vivre ensemble. Jeudi 30 mars, 19h30 Mémorial de la Shoah

Entrée libre

Les nouvelles obsessions identitaires font que chacun se trouve une communauté à défendre, une origine à revendiquer qui empêche définitivement de devenir autre chose que soi-même.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France

Les nouvelles obsessions identitaires font que chacun se trouve une communauté à défendre, une origine à revendiquer qui empêche définitivement de devenir autre chose que soi-même. Or, nous sommes toujours plus que nos origines, nos ancrages, ou nos assignations ethniques ou religieuses. Peut-on prendre le parti des convergences plutôt que des concurrences, des solidarités plutôt que des rivalités, et inclure les différences sans les hiérarchiser ? Si les cultures ne sont pas des groupes fermés dont certains sont supérieurs à d’autres, on peut faire partie de plusieurs groupes culturels à la fois, appartenir de bien des manières à une culture et faire société ensemble dans cette diversité et le respect des réciprocités.

En présence de Grace Ly, productrice du podcast Kiffe ta race sur Binge Audio, et d’Illana Weizman, autrice, militante féministe et antiraciste..



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-30T19:30:00+02:00

2023-03-30T21:00:00+02:00

