Les races. Ça existe ou pas ? Mémorial de la Shoah, 26 mars 2023, Paris.

Entrée libre

Rencontre philo dans le cadre de la Semaine d’éducation contre le racisme et l’antisémitisme.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris

Nous initions à l’auditorium du Mémorial des rendez-vous philosophiques qui s’adressent à un large public intergénérationnel, afin de partager un temps pour penser ensemble quelques grandes notions ou questions.

Aujourd’hui on sait que les races n’existent pas. Les êtres humains sont situés sur une ligne continue, sans qu’il soit possible de délimiter précisément les groupes entre eux. Cependant, elles sont une construction sociale et non naturelle. L’effort pour déconstruire les races dans nos institutions et nos imaginaires reste inachevé. Les « races » sont en effet des catégorisations politiques qui varient en fonction de leur contexte et sont au service d’une société qui les crée pour maintenir en place un système inégalitaire et justifier des formes d’exclusion sociale et culturelle.

En présence de Magali Bessone, philosophe, professeure à Sorbonne Université, membre du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de l’esclavage, et Lilian Thuram (sous réserve), président de la Fondation Lilian-Thuram. Éducation contre le racisme.

Animée par Vanessa B, philosophe, professeure à l’université Côte d’Azur et directrice adjointe du Centre de recherches en histoire des idées, titulaire de la Chaire UNESCO EVA.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-26T15:00:00+02:00

2023-03-26T16:30:00+02:00

©Mémorial de la Shoah