Entrée libre

À l’occasion de la parution de Histoire des relations entre juifs et noirs. De la Bible à Black Lives Matter, d’Édith Bruder, Albin Michel, 2023. Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France Accueil À l’occasion de la parution de Histoire des relations entre juifs et noirs. De la Bible à Black Lives Matter, d’Édith Bruder, Albin Michel, 2023. Noirs et Juifs sont dans la culture occidentale les deux figures de l’Autre par excellence, les deux minorités marginalisées, stigmatisées, voire parfois confondues. Elles ont entretenu depuis l’Antiquité des relations complexes, entre identification, coopération et rivalité. C’est cette histoire sur

la longue durée que nous fait découvrir Edith Bruder, depuis les premières figures d’Africains dans la Bible jusqu’aux revendications contemporaines. En présence de l’auteure et de Vincent Vilmain, maître de conférences à l’université du Mans. Animée par André Loez, historien, producteur du podcast « Paroles d’histoire ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T19:30:00+01:00

2023-03-23T21:00:00+01:00 ©Mémorial de la Shoah

