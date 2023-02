Antisémitisme et politique : enjeux et débats actuels Mémorial de la Shoah, 21 mars 2023, Paris.

Antisémitisme et politique : enjeux et débats actuels Mardi 21 mars, 19h00 Mémorial de la Shoah

Entrée Libre

Depuis le début des années 2000, on constate une recrudescence des menaces et violences contre les Juifs de France. Face à ce constat une double question se pose.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris 75004 Paris Île-de-France

Depuis le début des années 2000, on constate une recrudescence des menaces et violences contre les Juifs de France. Face à ce constat une double question se pose. Primo, de l’extrême droite à l’extrême gauche, la sphère politique (partis, mouvements, organisations, électeurs et sympathisants) est-elle porteuse de préjugés et comportements antisémites ? Secundo, comment, à quel degré, les différents courants politiques pensent-ils et tentent-ils de lutter contre l’antisémitisme, au niveau des discours et des actes ?

En présence de Pierre Birnbaum, professeur émérite à l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Jean‐Yves Camus, Observatoire des radicalités politiques, Fondation Jean-Jaurès, Galina Elbaz, avocate et membre du comité de rédaction du Rapport de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (CNCDH), et Memphis Krickeberg, doctorant à l’EHESS et à l’université de Passau, chercheur invité au Centre d’études sur l’antisémitisme de l’université technique de Berlin.

Animée par Sylvain Bourmeau, directeur du quotidien AOC, producteur à France Culture.

Rencontre en partenariat avec le Goethe‐Institut qui organise le mercredi 22 mars (19 h) une rencontre sur l’antisémitisme et la politique en Allemagne.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T19:00:00+01:00

2023-03-21T20:30:00+01:00