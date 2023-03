Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC Mémorial de la prison de Montluc Lyon Catégorie d’Évènement: Métropole de Lyon

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC Mémorial de la prison de Montluc, 21 mars 2023, Lyon. Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme : VISITE GUIDÉE DU MÉMORIAL NATIONAL DE LA PRISON DE MONTLUC Mardi 21 mars, 14h00 Mémorial de la prison de Montluc Après la découverte de l’histoire de la prison, les visiteurs pénètrent dans les espaces cellulaires afin de prendre conscience des conditions de détention et du rôle de la prison dans l’organisation répressive nazie. Mémorial de la prison de Montluc 4 Rue Jeanne Hachette, Lyon 3 Lyon 69003 Sans Souci Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T14:00:00+01:00 – 2023-03-21T16:00:00+01:00

