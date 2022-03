MÉMORIAL DE LA PISTE DE LA BOULOIE Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

MÉMORIAL DE LA PISTE DE LA BOULOIE Bussang, 5 mars 2022, Bussang.

2022-03-05 18:30:00

Bussang Vosges Bussang Rendez-vous au coucher du soleil au sommet de la Bouloie pour le Mémorial de la piste de la Bouloie. Descente aux flambeaux. Prévoir le casse-croûte et l’apéritif! Les flambeaux seront en self-service au pied de la piste devant l’auberge. +33 6 72 14 19 71 Gilles TUAILLON

