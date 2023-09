Saint-Pierre / Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret / Visite libre Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret Saint-Pierre, 16 septembre 2023, Saint-Pierre.

Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret témoigne de l’éruption de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre le 8 mai 1902.

Venez découvrir l’événement dramatique qui a changé l’histoire de la Martinique au début du XXème siècle dans le cadre architectural résolument contemporain du plus ancien musée de la Martinique. Parcourez la nouvelle exposition permanente qui rend hommage aux victimes et présente les vestiges de la catastrophe accompagnés de photographies et de films anciens.

0596 78 15 16

www.memorial1902.org | facebook.com/memorial1902

Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret 169 rue Victor-Hugo Saint-Pierre, Martinique Saint-Pierre 97250 Martinique 0596 78 15 16 https://www.memorial1902.org http://www.facebook.com/memorial1902 [{« link »: « http://www.memorial1902.org »}] Le Mémorial de la catastrophe de 1902 | Musée Frank A. Perret témoigne de l’éruption de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre le 8 mai 1902.

Lors de votre visite vous pourrez découvrir l’événement dramatique qui a changé l’histoire de la Martinique au début du XXème siècle dans le cadre architectural résolument contemporain du plus ancien musée de la Martinique. À l’aide d’un dispositif sonore innovant, parcourez la nouvelle exposition permanente qui rend hommage aux victimes et présente les vestiges de la catastrophe accompagnés de photographies et de films anciens. Ouvert tous les jours de 9h à 18h. Depuis Fort-de-France : prendre la rocade direction Saint-Pierre, puis continuer sur la RN2 jusqu’à Saint-Pierre. Entrer dans la ville par la rue Victor-Hugo. Le musée est au n°169 sur la gauche

