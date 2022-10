Présentation de la rénovation du Mémorial de la catastrophe de 1902 par Olivier COMPERE et Florent PLASSE Mémorial de la catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret, 14 octobre 2022, Saint-Pierre.

Journées nationales de l’architecture

Mémorial de la catastrophe de 1902 – Musée Frank A. Perret
169 rue Victor Hugo
Saint-Pierre 97250
Martinique

0596 78 15 16 http://www.memorial1902.org http://www.facebook.com/memorial1902 En décembre 2018, il fait l’objet d’une rénovation complète dans le cadre d’une délégation de service public attribuée à la fondation Clément. Avec un parti architectural contemporain assumé, le projet de rénovation architectural témoigne d’une nouvelle étape dans la vie de l’institution. Son objectif est d’installer le musée dans la ville, puissant et sobre en regard de sa fonction de mémorial. L’objectif de réouverture au public le 8 mai 2019 après seulement cinq mois de fermeture imposait, en dehors de tout critère esthétique, le recours à des matériaux simples à mettre en œuvre et à des circuits courts d’approvisionnement. Le choix du bois pour revêtir les façades en remplacement de la pierre endommagée posée lors de la rénovation de 1969 s’est imposée immédiatement. Matériau facile à approvisionner, il a été brûlé selon la technique japonaise ancestrale du shu sugi ban qui rend le bois plus résistant aux éléments et fait ici écho à l’histoire. L’esplanade et sa promenade ont été rénovées en utilisant un simple béton désactivé dont les agrégats sont issus des flancs de la montagne Pelée à Saint-Pierre et la fontaine remise en service. Le volume simple et élégant de 1969 a été conservé. Une galerie a simplement été posée sur l’ancienne rampe d’accès afin de faciliter l’accès et la circulation dans l’espace muséographique. Le musée d’inspiration Art déco à sa construction en 1933, est devenu moderne en 1969. Aujourd’hui, le bâtiment conçu par l’architecte Olivier Compère se veut résolument contemporain, avec des lignes et des formes pures, une vêture d’un beau noir qui varie selon les heures du jour, une palette de matières brutes et simples qui rentre en résonance et laisse la politesse à sa vocation de lieu mémoriel.

Présentation de la rénovation du Mémorial de la catastrophe de 1902 par son architecte Olivier Compère et le directeur de la Fondation Clément Florent Plasse.



