Visite commentée du mémorial de Dun-les-Places Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places, 16 septembre 2023, Dun-les-Places.

Visite commentée du mémorial de Dun-les-Places 16 et 17 septembre Mémorial de Dun-les-Places Entrée libre

Le mémorial est ouvert le samedi après-midi et dimanche après-midi pour ces journées du patrimoine.

Visite commentée le samedi et dimanche à 15h30.

Ce mémorial est un lieu dédié à la mémoire des événements et des habitants. Il interroge aussi sur la violence des sociétés actuelles. Trois salles composent le parcours intérieur.

Le visiteur découvre le village de Dun-les-Places avant le drame. Il se trouve ensuite plongé dans « l’éclair », où les témoignages des survivants retracent le déroulement des événements. Au cœur de la visite, un espace de projection « Galerie numérique » présente une création audiovisuelle autour de la parole des femmes, qui racontent leur expérience de la douleur. Dans une dernière salle, le mémorial montre les étapes de la reconstruction morale et physique de ce village. Des écrans tactiles permettent aux visiteurs d’accéder aux nombreux documents qui ont façonné la mémoire de ce village.

À l’extérieur, le parcours dans le village offre aux visiteurs des lieux chargés d’histoire et de mémoire.

70 ans après ces événements tragiques, Dun-les-Places transmet son histoire pour interroger et comprendre la barbarie humaine.

En plein-air est proposée une exposition consacrée au rôle des femmes dans la Résistance.

Mémorial de Dun-les-Places Rue du 11 novembre 1918 58230 Dun-les-Places Dun-les-Places 58230 Nievre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 78 44 74 http://www.museeresistancemorvan.fr https://www.facebook.com/memorialdedun/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Mémorial de Dun-les-Places