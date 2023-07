Exposition « Raconte-moi la Résistance au féminin » Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places Catégories d’Évènement: Dun-les-Places

Nièvre Exposition « Raconte-moi la Résistance au féminin » Mémorial de Dun-les-Places Dun-les-Places, 16 septembre 2023, Dun-les-Places. Exposition « Raconte-moi la Résistance au féminin » 16 et 17 septembre Mémorial de Dun-les-Places Entrée libre et en plein-air Bien que les femmes aient joué un rôle essentiel dans la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale, elles ont souvent fait figure d’oubliées de l’Histoire. L’association « Morvan terre de Résistances-ARORM » à travers l’exposition « Raconte-moi la Résistance au féminin », nous permet d’appréhender la participation et les actions menées par les femmes dans cette lutte clandestine.

Agent de liaison ou infirmière du maquis, aidant au ravitaillement ou à l’hébergement, les femmes ont assumé de nombreuses tâches primordiales à la logistique de la Résistance, tout en courant les mêmes risques que les hommes.

22 panneaux retracent l’histoire des femmes dans la Résistance. Le début de l’exposition rappelle l’occultation, durant une longue période, de leur rôle, ainsi que la situation des femmes pendant ces années sombres où la politique de Vichy s’attache à célébrer la femme comme « mère ». L’exposition se poursuit autour de la présentation des multiples actions menées par les résistantes. Ensuite, aux côtés des héroïnes de la Résistance telles Lucie Aubrac ou Germaine Tillion, se mêlent des portraits de figures plus anonymes, mais dont le rôle au niveau local fut essentiel dans la Libération du Morvan, comme Janette Colas ou Louise Aubin.

