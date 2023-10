« La liberté d’expression a-t-elle des limites ? » conférence avec Philippe Geluck Mémorial de Caen Caen, 9 novembre 2023, Caen.

À l’occasion de l’arrivée de la sculpture « Le Martyre du Chat » de Philippe Geluck au Mémorial de Caen, la Ville de Caen, le Mémorial et Ouest France organisent une rencontre débat Explore avec l’artiste Philippe Geluck, animée par Jean-Philippe Gautier, journaliste à Ouest-France sur le thème « La liberté d’expression a-t-elle des limites ? »

L’entrée est gratuite et le nombre de places est limité. Inscription obligatoire en ligne.

To mark the arrival of Philippe Geluck’s sculpture « Le Martyre du Chat » at the Caen Memorial, the City of Caen, the Memorial and Ouest France are organizing an Explore debate with artist Philippe Geluck, moderated by Jean-Philippe Gautier, a journalist with Ouest-France, on the theme « Does freedom of expression have limits? »

Admission is free and seating is limited. Online registration required.

Con motivo de la llegada de la escultura « Le Martyre du Chat » de Philippe Geluck al Memorial de Caen, la ciudad de Caen, el Memorial y Ouest France organizan un debate Explore con el artista Philippe Geluck, moderado por Jean-Philippe Gautier, periodista de Ouest-France, sobre el tema « ¿Tiene límites la libertad de expresión? »

La entrada es gratuita y las plazas limitadas. Se requiere inscripción en línea.

Anlässlich der Ankunft der Skulptur « Le Martyre du Chat » von Philippe Geluck im Mémorial de Caen organisieren die Stadt Caen, das Mémorial und Ouest France eine Explore-Debatte mit dem Künstler Philippe Geluck, die von Jean-Philippe Gautier, Journalist bei Ouest-France, zum Thema « Hat die Meinungsfreiheit Grenzen? » geleitet wird

Der Eintritt ist kostenlos und die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Online-Anmeldung ist erforderlich.

