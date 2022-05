MEMORIAL DAY Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

MEMORIAL DAY Saint-Mihiel, 29 mai 2022, Saint-Mihiel. Route de Verdun, THIAUCOURT-REGNIEVILLE Cimetière Américain de Saint-Mihiel (à Thiaucourt)

2022-05-29 10:00:00

Saint-Mihiel Meuse L’American Battle Monument Commission organise le Mémorial Day 2022.

Cette cérémonie honore les soldats qui ont vaillamment servi leur Patrie, et tout spécialement ceux qui sont tombés au Champ d’Honneur pour défendre la cause de la Liberté. +33 3 83 80 01 01 http://www.abmc.gov/ Route de Verdun, THIAUCOURT-REGNIEVILLE Cimetière Américain de Saint-Mihiel (à Thiaucourt) Saint-Mihiel

