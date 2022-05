MEMORIAL DAY Romagne-sous-Montfaucon Romagne-sous-Montfaucon Catégories d’évènement: Meuse

2022-05-29 11:00:00 – 2022-05-29 12:30:00

Romagne-sous-Montfaucon Meuse Romagne-sous-Montfaucon Venez participer au Mémorial Day, le dimanche 29 mai 2022 au cimetière américain Meuse Argonne de Romagne sous Montfaucon. sur l’esplanade de la Chapelle. Cette cérémonie est l’occasion pour les Américains de commémorer tous les soldats américains morts alors qu’ils servaient leur nation. Au cours de cette journée, les tombes seront décorées de drapeaux français et américains. meuse-argonne@abmc.gov +33 3 29 85 14 18 http://www.abmc.gov/ Romagne-sous-Montfaucon

