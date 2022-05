MEMORIAL DAY CIMETIERE AMERICAIN Dinozé Dinozé Catégories d’évènement: Dinozé

Dinozé Vosges Dinozé Le 29 mai, à Dinozé, venez assister à une cérémonie qui rend hommage à tous les membres des forces armées des Etats-Unis, morts au combat, toutes guerres confondues. Vous découvrirez le cimetière américain de Dinozé sous son habit d’apparat car les 5252 stèles seront pavoisées de drapeaux français et américains sans oublier qu’un grand nombre d’entre elles seront fleuries. La cérémonie débutera à 10h30 mais prévoyez d’arriver bien à l’avance pour vous garer plus facilement. Des places assises seront disponibles. Des familles américaines seront présentes ainsi que des militaires français et américains. +33 3 29 82 04 75 https://www.abmc.gov/news-events/events/memorial-day-2022-epinal-american-cemetery CIMETIERE AMERICAIN 385 rue de la Rondenolle Dinozé

