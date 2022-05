Memorial Day Belleau Belleau, 29 mai 2022, Belleau.

Memorial Day Belleau Belleau

2022-05-29 09:45:00 – 2022-05-29

Belleau Aisne Belleau

BELLEAU MEMORIAL DAY : cérémonie d’hommage aux nombreux Marines morts au combat dans le bois Belleau et dans toute la région de Château-Thierry pour la libération de la France.

26 mai: A partir de 09H45 : Cérémonie militaire du MEMORIAL DAY en présence de troupes de Marines US et de troupes françaises. Pour plus de renseignements, contacter le Cimetière Américain Aisne Marne, qui organise cette manifestation : 03 23 70 70 90. Entrée libre et gratuite. Stationnements et circulation réglementés. Des navettes de bus gratuites vous déposeront devant le cimetière américain. ATTENTION : Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur, des interdictions de circulation et de stationnement seront mises en place aux abords du cimetière américain. Pour votre confort, la Ville de Château-Thierry et la R.T.A. mettent gracieusement à votre disposition des services de navettes. Trois points de départ sont possibles. Dans les trois cas, les bus vous déposeront devant le cimetière américain de Belleau : 1) Au départ de l’arrêt de bus Place des Etats-Unis à 08H00, 08H30 et 09H00 2) Au départ des aires de stationnement créées sur la D9 entre Château-Thierry et Belleau, à l’intersection avec la D1390 qui mène au village de Bouresches. Navettes régulières dès 08H00. 3) Au départ de l’aire de stationnement créée au croisement de la D9, et de la D82 qui mène au village de Torcy. Navettes régulières dès 08H00. Navettes retours depuis le cimetière américain à partir de 12H30 vers Château-Thierry et les aires de stationnement

BELLEAU MEMORIAL DAY : cérémonie d’hommage aux nombreux Marines morts au combat dans le bois Belleau et dans toute la région de Château-Thierry pour la libération de la France.

26 mai: A partir de 09H45 : Cérémonie militaire du MEMORIAL DAY en présence de troupes de Marines US et de troupes françaises. Pour plus de renseignements, contacter le Cimetière Américain Aisne Marne, qui organise cette manifestation : 03 23 70 70 90. Entrée libre et gratuite. Stationnements et circulation réglementés. Des navettes de bus gratuites vous déposeront devant le cimetière américain. ATTENTION : Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur, des interdictions de circulation et de stationnement seront mises en place aux abords du cimetière américain. Pour votre confort, la Ville de Château-Thierry et la R.T.A. mettent gracieusement à votre disposition des services de navettes. Trois points de départ sont possibles. Dans les trois cas, les bus vous déposeront devant le cimetière américain de Belleau : 1) Au départ de l’arrêt de bus Place des Etats-Unis à 08H00, 08H30 et 09H00 2) Au départ des aires de stationnement créées sur la D9 entre Château-Thierry et Belleau, à l’intersection avec la D1390 qui mène au village de Bouresches. Navettes régulières dès 08H00. 3) Au départ de l’aire de stationnement créée au croisement de la D9, et de la D82 qui mène au village de Torcy. Navettes régulières dès 08H00. Navettes retours depuis le cimetière américain à partir de 12H30 vers Château-Thierry et les aires de stationnement

+33 3 23 70 70 90

BELLEAU MEMORIAL DAY : cérémonie d’hommage aux nombreux Marines morts au combat dans le bois Belleau et dans toute la région de Château-Thierry pour la libération de la France.

26 mai: A partir de 09H45 : Cérémonie militaire du MEMORIAL DAY en présence de troupes de Marines US et de troupes françaises. Pour plus de renseignements, contacter le Cimetière Américain Aisne Marne, qui organise cette manifestation : 03 23 70 70 90. Entrée libre et gratuite. Stationnements et circulation réglementés. Des navettes de bus gratuites vous déposeront devant le cimetière américain. ATTENTION : Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation en vigueur, des interdictions de circulation et de stationnement seront mises en place aux abords du cimetière américain. Pour votre confort, la Ville de Château-Thierry et la R.T.A. mettent gracieusement à votre disposition des services de navettes. Trois points de départ sont possibles. Dans les trois cas, les bus vous déposeront devant le cimetière américain de Belleau : 1) Au départ de l’arrêt de bus Place des Etats-Unis à 08H00, 08H30 et 09H00 2) Au départ des aires de stationnement créées sur la D9 entre Château-Thierry et Belleau, à l’intersection avec la D1390 qui mène au village de Bouresches. Navettes régulières dès 08H00. 3) Au départ de l’aire de stationnement créée au croisement de la D9, et de la D82 qui mène au village de Torcy. Navettes régulières dès 08H00. Navettes retours depuis le cimetière américain à partir de 12H30 vers Château-Thierry et les aires de stationnement

Memorial de Belleau

Belleau

dernière mise à jour : 2022-04-20 par