Visite guidée Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air Sainte-Suzanne, 15 septembre 2023, Sainte-Suzanne.

Visite guidée 15 – 17 septembre Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air Sur inscription, au tarif de 4€ pour les adultes

La visite introduit le visiteur dans l’écrin de verdure où se trouvent les vestiges de la chapelle de Bel-Air. Tout au long de la déambulation dans les sous-bois, des installations et des enregistrements sonores lui permettront de méditer sur l’existence et le travail harassant des esclaves affranchis et des engagés arrivés par centaines du pourtour de l’Océan Indien, après l’abolition de l’esclavage. La visite lui fera également découvrir la vie et l’oeuvre d’une femme d’exception qui voulut expier les crimes de l’esclavage: Camille Jurien de la Gravière, propriétaire de Bel-Air de 1850 à 1878.

Mémorial aux affranchis et engagés du domaine de Bel-Air CHEMIN TRANSVERSAL DE BEL-AIR, FACE AU N°13, 97441 SAINTE-SUZANNE Sainte-Suzanne 97441 La Réunion +262692059328 https://www.memorial-camille-jurien.fr/ [{« type »: « email », « value »: « florriv@orange.fr »}] Depuis 2021, ce site paysager est dédié à la mémoire du millier d’affranchis et d’engagés qui ont fait la prospérité de l’établissement sucrier de Bel-Air après l’abolition de l’esclavage. Il rend également hommage à Camille Jurien de la Gravière, femme hors du commun, propriétaire des lieux de 1850 à 1878 qui fit construire la chapelle de Bel-Air. Le portail du mémorial se trouve face au N°13 du Chemin transversal de Bel-Air. On y accède en voiture ou en bus (Citalis N° 50, 51, 62 arrêt: Tansversal de Bel-Air). Il y a un petit parking à l’intérieur du parc et les personnes en fauteuil roulant pourront circuler tout au long du parcours paysager menant aux vestiges de la chapelle., ou en voiture à partir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T07:00:00+02:00 – 2023-09-15T08:30:00+02:00

2023-09-17T08:30:00+02:00 – 2023-09-17T10:00:00+02:00

Memorial Camille Jurien