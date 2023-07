Mémorial Ascq 1944 : Parcours guidé dans les rues d’Ascq Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h, le Mémorial Ascq 1944 vous propose un parcours guidé dans les rues d'Ascq sur les lieux marquants du Massacre d'Ascq.

Lors de ce parcours guidé dans les rues d’Ascq, vous découvrirez les lieux marquant de la tragédie : emplacement du sabotage, place de la gare, centre d’Ascq. Des arrêts devant certaines maisons de massacrés vous permettront d’appréhender l’effroi qu’a connu la population d’Ascq. Ce sera aussi l’occasion de découvrir comment la mémoire de cet événement est inscrite dans l’ensemble du village.

Pour les enfants, un plan du village d’Ascq en 1944 sera fourni. Ils pourront le remplir au fur et à mesure afin de repérer les lieux présentés.

Rdv au Mémorial Ascq 1944. Sur Inscription : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep2023

Le Mémorial d'Ascq 1944 est installé dans un ancien dispensaire construit en 1955 sur le Tertre des Massacrés, lieu du massacre d'Ascq. Le Mémorial est un musée qui replace l'événement du 1er avril 1944 dans son contexte historique, évoque le problème des civils durant la Seconde Guerre mondiale mais aussi dans les guerres récentes, et incite à la construction de la paix.

