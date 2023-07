Visite libre du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d’Ascq, 16 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Visite libre du Mémorial Ascq 1944 16 et 17 septembre Mémorial Ascq 1944 Entrée libre, sans inscription

Samedi 16 et dimanche 17 septembre, le Mémorial Asq 1944 est ouvert en visite libre ou audioguidée.

Le Mémorial Ascq 1944 rappelle le massacre de 86 civils par des soldats de la 12ème division SS Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944.

Le Mémorial est aussi un lieu de réflexion sur le sort des civils pendant la guerre. Il veut porter un message pour la paix, la tolérance et la fraternité entre les hommes.

Il est possible de visiter le Mémorial Ascq 1944 avec un audioguide disponible dans 4 langues : français, anglais, allemand et neerlandais.

Le Mémorial d'Ascq 1944 est installé dans un ancien dispensaire construit en 1955 sur le Tertre des Massacrés, lieu du massacre d'Ascq. Le Mémorial est un musée qui replace l'événement du 1er avril 1944 dans son contexte historique, évoque le problème des civils durant la Seconde Guerre mondiale mais aussi dans les guerres récentes, et incite à la construction de la paix.

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

