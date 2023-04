Nuit des Musées – Visite guidée du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Nuit des Musées – Visite guidée du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944, 13 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Nuit des Musées – Visite guidée du Mémorial Ascq 1944 Samedi 13 mai, 19h00 Mémorial Ascq 1944 Gratuit – Sur inscription Samedi 13 mai à 19h, venez visiter le Mémorial Ascq 1944 avec notre guide.

Le Mémorial est dédié aux civils et apporte une réflexion sur leur sort pendant la guerre.

Découvrez avec notre guide les 6 espaces d’exposition thématisés qui permettent de replacer l’événement dans son contexte historique.

Gratuit – Sur inscription

Le Mémorial est ouvert gratuitement de 16h à 20h30 Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57

visite guidée

