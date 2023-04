Circuit mémoire – journée en car autour de la Seconde Guerre Mondiale Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Circuit mémoire – journée en car autour de la Seconde Guerre Mondiale Mémorial Ascq 1944, 8 mai 2023, Villeneuve-d'Ascq. Circuit mémoire – journée en car autour de la Seconde Guerre Mondiale Lundi 8 mai, 09h00 Mémorial Ascq 1944 20€ / 35€ – 25€ / 50€ – sur réservation Plongez dans l’histoire de la Seconde Guerre mondiale au cours de cette journée thématique. Après un accueil au Mémorial Ascq 1944, immergez-vous dans l’architecture militaire parfaitement conservée du fort de Mons avant de déguster des saveurs traditionnelles des produits locaux au sein de son restaurant. Vous découvrirez ensuite comment s’est organisée la Résistance dans les cinq salles thématiques du Musée de la Résistance à Bondues. Retour au Mémorial Ascq 1944 avec visite possible. RV au Mémorial Ascq 1944, 79 rue Mangin à Villeneuve d’Ascq Lundi 8 mai de 9h à 17h 50€ / 25€ (sans repas) et 35 € / 20 € (sans repas) pour les moins de 12 ans Réservations jusqu’au 22 avril sur https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/circuit-memoire Renseignements au 03 20 43 55 75 / 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin, 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59493 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/circuit-memoire »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 43 55 75 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/circuit-memoire »}, {« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

