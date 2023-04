Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944, 10 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Ouverture gratuite du Mémorial Ascq 1944 Lundi 10 avril, 14h30 Mémorial Ascq 1944 Entrée gratuite Le Mémorial Ascq vous ouvre ses portes gratuitement pour ce lundi de Pâques, le 10 avril de 14h30 à 17h30. Le Mémorial Ascq 1944 rappelle le massacre de 86 civils par des soldats de la 12ème division SS Hitlerjugend, dans la nuit du 1er au 2 avril 1944. Le nom même de Villeneuve d’Ascq, la ville nouvelle créée en 1970, est un hommage aux Ascquois massacrés pendant la Seconde Guerre mondiale. Installé près du Tertre des Massacrés, lieu principal des exécutions, le Mémorial Ascq 1944 porte le devoir de mémoire envers les massacrés et replace l’événement dans l’histoire de l’Occupation du Nord de la France. Au-delà de cette mémoire, le Mémorial est un lieu de réflexion sur le sort des civils pendant la guerre, délivrant un message pour la paix, la tolérance et la fraternité entre les hommes. Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq944 https://www.facebook.com/memorialascq1944/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

