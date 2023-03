Commémorations du Massacre d’Ascq : visites gratuites au Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Commémorations du Massacre d’Ascq : visites gratuites au Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944, 2 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Commémorations du Massacre d’Ascq : visites gratuites au Mémorial Ascq 1944 Dimanche 2 avril, 14h30 Mémorial Ascq 1944 Gratuit, sans réservation Dimanche 02 avril de 14h30 à 17h30, à l’occasion des 79èmes commémorations du Massacre d’Ascq, le Mémorial ouvre ses portes gratuitement avec une programmation spécifique. Visite guidée du Mémorial à 14h30 et 16h30 (sans réservation) Le Mémorial est dédié aux civils et apporte une réflexion sur leur sort pendant la guerre. Découvrez avec notre guide les 6 espaces d’exposition thématisés qui permettent de replacer l’événement dans son contexte historique. Parcours guidé à 15h30 (sans réservation) Le parcours guidé dans les rues d’Ascq emmène sur les lieux marquants du Massacre d’Ascq. Pour comprendre le déroulement de la tragédie qui a touché 86 civils, des hommes innocents. Des arrêts devant certaines maisons permettent d’appréhender l’effroi qu’a connu la population d’Ascq. Le parcours montre aussi comment la mémoire de l’événement est inscrite dans l’ensemble du village. Exposition Graff et Guerre Des œuvres réalisées par des figures de l’art graphique urbain pour sensibiliser à l’histoire des deux conflits mondiaux. Une exposition originale sur deux sites : le Musée du Château de Flers et le Mémorial Ascq 1944. Mémorial Ascq 1944 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 91 87 57 https://www.villeneuvedascq.fr/memorialascq944 https://www.facebook.com/memorialascq1944/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00

2023-04-02T14:30:00+02:00 – 2023-04-02T17:30:00+02:00 visite guidée mémoire Ville de Villeneuve d’Ascq

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Mémorial Ascq 1944 Adresse 79, rue Mangin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq

Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/

Commémorations du Massacre d’Ascq : visites gratuites au Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 2023-04-02 was last modified: by Commémorations du Massacre d’Ascq : visites gratuites au Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 Mémorial Ascq 1944 2 avril 2023 Mémorial Ascq 1944 Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord