Du 14 février au 02 avril, découvrez l'exposition "Graff et Guerre". Des œuvres réalisées par des figures de l'art graphique urbain pour sensibiliser à l'histoire des deux conflits mondiaux.

Du 14 février au 02 avril, découvrez l'exposition "Graff et Guerre". Des œuvres réalisées par des figures de l'art graphique urbain pour sensibiliser à l'histoire des deux conflits mondiaux. Une exposition originale sur deux sites : le Musée du Château de Flers et le Mémorial Ascq 1944.

L’exposition sera notamment visible pour les commémorations du Massacre d’Ascq le 2 avril 2023

Convaincu de l’importance de la transmission mémorielle, la Maison de la jeunesse, les centres sociaux Flers-Sart et Cocteau et le service Prévention de la Ville lancent en 2022 un appel à des artistes régionaux, nationaux et internationaux. 27 artistes répondent à l’appel et créent bénévolement des œuvres sur des supports fabriqués par les jeunes à partir de bois de récupération.

Le résultat donne une exposition d’œuvres aux formes d’expressions picturales variées, du graff au pochoir, en passant par le collage, la sculpture ou le dessin. Musée du Château de Flers

Du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30

Le 1er et 3e dimanche de chaque mois de 15h à 18h30

Fermeture les jours fériés Mémorial Ascq 1944

Le mercredi de 13h30 à 17h

Les 1er dimanches du mois et jours fériés de 14h30 à 17h30

