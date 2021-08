Grasse mémorial amiral de Grasse - musée de la marine Alpes-Maritimes, Grasse Mémorial Amiral de Grasse – Musée de la marine mémorial amiral de Grasse – musée de la marine Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Présentation de la Marine du XVIIIe siècle grâce aux maquettes du musée et présentation du rôle de l’Amiral de Grasse pendant la guerre d’indépendance américaine.

Entrée libre en continu

Musée sur le thème de la marine au XVIIIe siècle. mémorial amiral de Grasse – musée de la marine 23 boulevard Fragonard 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

