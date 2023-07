Visitez un Mémorial consacré à l’histoire d’un territoire Mémorial Alsace-Moselle Schirmeck, 16 septembre 2023, Schirmeck.

Visitez un Mémorial consacré à l’histoire d’un territoire 16 et 17 septembre Mémorial Alsace-Moselle

Visite libre des 3000m2 du Mémorial Alsace-Moselle et de son exposition temporaire « Intoxiqué sous la botte Nazie ».

Mémorial Alsace-Moselle 67130 Schirmeck Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474550 https://www.memorial-alsace-moselle.com/ https://www.instagram.com/memorialsacemoselle/?hl=fr;https://www.facebook.com/MemorialAlsaceMoselle Le Mémorial Alsace-Moselle est le fruit d’une volonté régionale. Les Alsaciens et Mosellans ont changé 4 fois de nationalité entre 1871 et 1945. Par une scénographie immersive et dynamique, le Mémorial Alsace-Moselle dévoile l’histoire particulière de ces territoires, de 1870 à nos jours, notamment pendant la période de la Seconde Guerre Mondiale.

De 1940 à 1945, l’Alsace et la Moselle furent la seule partie du territoire français à être annexée de fait au IIIe Reich et à connaître l’extrême violence d’un régime totalitaire.

Cette situation ne peut se comprendre sans revenir sur les traces d’une région longtemps disputée par la France et l’Allemagne, et aujourd’hui riche des cultures héritées de cette longue lutte.

Ce lieu offre une leçon d’histoire à la portée universelle qui nous enseigne la nécessité qu’il y a à unir les Européens dans leur diversité et dans le respect de la dignité de chacun pour leur offrir la paix et la liberté. L’espace final est consacré à la construction européenne. Présence de Parking, table de pique-nique, accès via le train (15 minutes à pied), accessible en vélo et Vélo à Assistance électrique (rechargement possible)

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@mémorial Alsace-Moselle