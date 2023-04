Visite libre du Mémorial Alsace-Moselle Mémorial Alsace-Moselle, 13 mai 2023, Schirmeck.

Visite libre du Mémorial Alsace-Moselle Samedi 13 mai, 18h00 Mémorial Alsace-Moselle Entrée libre. Dernière entrée à 23h.

Le Mémorial Alsace-Moselle ouvre ses portes à l’occasion de la Nuit européenne des Musées. A votre rythme, découvrez le quotidien des Alsaciens et Mosellans entre 1870 et 1945 et la construction européenne !

Les enfants se verront remettre le « Passeport de Jean » qui rendra leur visite plus ludique.

Une occasion unique de profiter également de l’exposition temporaire « Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie ». Abordant une thématique rarement mise en lumière, elle révèle la place destinée aux enfants dans la société nazie, aussi bien en Alsace, en Moselle qu’en Allemagne. Symbolisant le destin et l’avenir du Reich, ils étaient totalement englobés dans la politique dictatoriale de ce régime, qui les intoxiquait au quotidien. L’école, les activités culturelles, sportives et éducatives proposées par les mouvements de masse, notamment les Hitler-Jugend, participaient à cet endoctrinement.

L’exposition « Intoxiquée ! La jeunesse sous la botte nazie » présente pour la première fois les collections et fonds documentaires extraits des réserves du Mémorial Alsace-Moselle. Elle est également construite autour de documents inédits issus de fonds d’archives publiques et privées, françaises et allemandes.

Mémorial Alsace-Moselle SCHIRMECK Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est 0388474550 https://www.memorial-alsace-moselle.com/ https://fr-fr.facebook.com/M%C3%A9morial-Alsace-Moselle-125130220776/;https://twitter.com/mam_euphoria?lang=fr;https://www.instagram.com/memorialsacemoselle/?hl=fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 47 45 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@memorial-alsace-moselle.com »}] Le Mémorial Alsace-Moselle est un lieu de visite régional. Les décors et la scénographie permettent de découvrir, en famille ou entre amis, l’Histoire d’une autre manière qu’à travers les livres. Même si la Seconde Guerre mondiale constitue le cœur du Mémorial, le parcours de visite retrace avant tout la vie quotidienne des Alsaciens-Mosellans au fil des ans, depuis 1870. Parking gratuit, gare à 1 km.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

©Mémorial Alsace Moselle