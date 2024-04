Memorandum de Camille Chastang Saint-Valery-sur-Somme, samedi 30 mars 2024.

Memorandum de Camille Chastang Saint-Valery-sur-Somme Somme

Avec Memorandum, Camille Chastang transformera le lieu noir en un diorama où les fleurs et les animaux dialogueront. Pensé comme un théâtre de papier et de couleur, l’artiste souhaite imaginer une bulle témoignant de sa pratique du dessin et de la céramique répondant à la proximité directe des vastes espaces naturels de la baie de Somme. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30

fin : 2024-09-08

Place des Pilotes

Saint-Valery-sur-Somme 80230 Somme Hauts-de-France

L’événement Memorandum de Camille Chastang Saint-Valery-sur-Somme a été mis à jour le 2024-04-02 par SIM Hauts-de-France OT DE LA BAIE DE SOMME