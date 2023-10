Mémoires Vives Immix galerie Paris, 20 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 20 octobre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

.Tout public. gratuit

L’exposition « Mémoires Vives » a pour objet la mémoire dans sa relation étroite à la photographie, moyen privilégié permettant de convoquer, de ranimer, de sauver nos souvenirs de l’oubli.

Les quatre artistes présentés ici – Olga Caldas et OKA, Mikelle Standbridge, Fabiola Ubani – questionnent divers aspects de la mémoire à travers des propositions personnelles très différentes et cependant complémentaires.

Mémoires Vives est une programmation des Rencontres photographiques de Paris 10

Hommage et commémoration pour Olga Caldas et OKA, madeleine de Proust pour Mikelle Standbridge, métaphore de l’oubli pour Fabiola Ubani. La mémoire étant pour chacun d’eux l’objet d’une réinterprétation, d’une recréation de l’événement passé, par une réactivation de la photo souvenir brute grâce au jeu corporel, aux procédés alternatifs ou à la scénographie.

La série photographique « Corps mémoires » d’Olga Caldas et OKA aborde la mémoire collective, historique. Les auteurs entendent rendre hommage aux victimes des crimes nazis d’une façon inédite, renouvelée, en inscrivant leurs noms sur des corps de femmes et d’hommes conceptualisés comme des stèles vivantes. La scénographie imaginée pour l’exposition composée de photographies grand format suspendues, d’interviews vidéo des personnes photographiées et d’une installation mémorielle, se veut immersive pour une implication forte de chacun.

La proposition de Mikelle Standbridge porte, elle, sur la mémoire individuelle. Intitulée « Shoebox Stories (Eclipse of Family Histories and Surrogate Memory Tropes) » , elle est inspirée des boîtes à chaussures dans lesquelles on range habituellement des photographies de famille. Le visiteur est invité à manipuler ces créations hybrides mêlant des détails, des objets photographiques, des textes, des textures, aptes à réactiver des souvenirs, convoquer des images, des émotions oubliées à l’instar de la « madeleine » de Proust.

Avec « Fading Memories », Fabiola Ubani évoque, à son tour, une mémoire intime, autobiographique. Elle met en images la lente lutte contre l’oubli et l’effacement de la mémoire due à la maladie. L’artiste a construit une narration à partir de photographies souvenirs de son enfance la mettant en scène avec sa mère, aujourd’hui atteinte de la maladie d’Alzheimer. L’utilisation de procédés photographiques anciens, comme l’anthotype, révèle une image qui tend à disparaître au contact de la lumière, ou bien la gravure qui imprime une image comme on grave des souvenirs. De belles métaphores de la mémoire !

La mémoire plurielle est au centre de ces propositions comme elle est au centre de nos vies. Sans elle il y a perte des repères, déclin, néant. D’où l’importance de garder une mémoire vivante capable de s’ancrer dans le présent, de se projeter dans le passé et dans l’avenir et ainsi de nous permettre d’habiter pleinement le monde. En filigrane, il est question infailliblement de la fragilité de cette mémoire et son corolaire l’oubli. Les quatre artistes proposent, chacun à sa manière, des moyens originaux de la stimuler, de la nourrir, d’en prendre soin. Leurs œuvres donnent une forme visible à la mémoire et offrent au visiteur une nouvelle façon de faire émerger des souvenirs enfouis.

Les artistes ont de tout temps interrogé la faculté de la mémoire à sauver nos souvenirs, à rendre plus net des images devenues floues au fil du temps. La mémoire revisitée par l’art n’est pas culte du passé, mais bien recréation, création. Les propositions de ces quatre artistes en sont l’exemple. La mémoire est une notion très riche, d’autres aspects auraient pu être abordés : mémoire artificielle, mémoire écrite, visuelle, lieux de mémoire… L’angle choisi par ces artistes s’attache à la mémoire affective, qu’elle soit collective, individuelle ou intime, elle concerne tout un chacun.

Le titre métaphorique « Mémoires Vives » se prête parfaitement à ces différentes interprétations de la mémoire : elle est mémoire vivante, agissante ; mémoire douloureuse comme une plaie ouverte, à vif ; mémoire affective et de remémoration, de commémoration ; mémoire créative. Une mémoire qui fonde notre identité, notre humanité et qui nous relie.

IMMIX galerie

La galerie IMMIX organise depuis 2006 des expositions d’art contemporain. La galerie est plus spécifiquement dédiée à la photographie élargie, c’est-à-dire à la photographie en particulier mais aussi à toute pratique artistique utilisant le médium photographique. Il s’agit d’une structure publique, émanation de l’Espace Jemmapes – CRL10, de la Ville de Paris. Elle se situe au bord du canal Saint Martin, lieu qui constitue un pôle artistique en plein développement. La galerie accueille alternativement expositions individuelles, expositions thématiques et manifestations ponctuelles. Elle présente des artistes émergents et des artistes confirmés (Laurence Demaison, Jean-LouisGarnell, Jean-Christian Bourcart, Paul Pouvreau et l’École Supérieure de Photographie d’Arles, Michel Séméniako. Jean-Luc Vilmouth et ses étudiants aux Beaux-Arts de Paris (Ensba), Carine et Elisabeth Krecké, Ex-Noir Limite : Jean-Claude Bélégou / Florence Chevallier / Yves Trémorin, Véronique Ellena…

Les expositions sont accompagnées de rencontres-débat entre artistes et public ainsi que par une action pédagogique à destination du jeune public.

Les trois responsables de la galerie – Carlo Werner, Bruno Dubreuil, Olga Caldas – partagent une expérience d’artistes – photographes, de pédagogues et de concepteurs d’expositions.

Immix galerie 116 quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://immixgalerie.fr +33663902121 olga.caldas@hotmail.fr https://www.facebook.com/immix.galerie https://www.facebook.com/immix.galerie

Olga Caldas Olga Caldas & OKA – « Corps Mémoires »