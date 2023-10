Mémoires Vives Espace Jemmapes Paris, 19 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 19 octobre 2023

de 12h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. gratuit sous condition

L’Immix Galerie invite 3 photographes à présenter leurs travaux autour de la mémoire à travers une exposition collective – du 20 octobre au 16 décembre.

Vernissage le jeudi 19 octobre de 19h30 à 22h

Dans le cadre des Rencontres Photographiques du 10e

Cette exposition a pour objet la mémoire, cette fonction cérébrale essentielle qui nous permet de développer un sentiment de soi, d’emmagasiner des souvenirs, de raisonner, de comprendre. On en parle au singulier, mais il serait plus juste de l’évoquer au pluriel, comme c’est le cas dans cette exposition intitulée Mémoires Vives où les artistes, Olga Caldas et OKA, Mikelle Standbridge et Fabiola Ubani, questionnent divers aspects de la mémoire à travers des propositions personnelles très différentes et cependant complémentaires.

La série photographique « Corps mémoires » d’Olga Caldas et OKA aborde la mémoire collective, historique. Les auteurs entendent rendre hommage aux victimes des crimes nazis d’une façon inédite, renouvelée, en inscrivant leurs noms sur des corps de femmes et d’hommes conceptualisés comme des stèles vivantes. La scénographie imaginée pour l’exposition composée de photographies grand format suspendues, d’interviews vidéo des personnes photographiées et d’une installation mémorielle, se veut immersive pour une implication forte de chacun.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/m%C3%A9moires-vives https://fb.me/e/1u1Zn9NmF https://fb.me/e/1u1Zn9NmF

©Olga Caldas Mémoires Vives