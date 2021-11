Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre « Mémoires Végétales », herbiers de la Nièvre Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

« Mémoires Végétales », herbiers de la Nièvre Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 27 août 2019, Nevers. « Mémoires Végétales », herbiers de la Nièvre

du mardi 27 août 2019 au samedi 4 janvier 2020 à Centre Culturel Jean Jaures de Nevers

Véritable plongée dans le monde des herbiers, l’exposition propose de découvrir des documents patrimoniaux accompagnés de plusieurs dispositifs pédagogiques pour guider les visiteurs, petits et grands, dans leurs découvertes botaniques. Elle montre toute la richesse de ces véritables trésors que sont les herbiers patrimoniaux. En collaboration avec les archives départementales de la Nièvre, la Camosine, la commune de Beaumont-la-Ferrière, le lycée Raoul Follereau, le muséum d’histoire naturelle de la ville d’Angers, le musée municipal de Marzy, le musée municipal de Nevers, le musée nivernais de l’éducation, la Société académique du Nivernais. 6 juin 2019 – 4 janvier 2020. Entrée libre et gratuite- à la Médiathèque Jean Jaurès de Nevers Mardi, jeudi, vendredi, 14h-18h. Mercredi, 10h-18h. Samedi, 10h-12h30, 14h-18h. sauf période estivale (2 juillet- 31 aout) : du mardi au samedi, 9h-15h. Renseignements au 03-86-68-48-50

Entrée libre

exposition Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-27T09:00:00 2019-08-27T15:00:00;2019-08-28T09:00:00 2019-08-28T15:00:00;2019-08-29T09:00:00 2019-08-29T15:00:00;2019-08-30T09:00:00 2019-08-30T15:00:00;2019-08-31T09:00:00 2019-08-31T15:00:00;2019-09-03T14:00:00 2019-09-03T18:00:00;2019-09-04T10:00:00 2019-09-04T18:00:00;2019-09-05T14:00:00 2019-09-05T18:00:00;2019-09-06T14:00:00 2019-09-06T18:00:00;2019-09-07T10:00:00 2019-09-07T12:30:00;2019-09-07T14:00:00 2019-09-07T18:00:00;2019-09-10T14:00:00 2019-09-10T18:00:00;2019-09-11T10:00:00 2019-09-11T18:00:00;2019-09-12T14:00:00 2019-09-12T18:00:00;2019-09-13T14:00:00 2019-09-13T18:00:00;2019-09-14T10:00:00 2019-09-14T12:30:00;2019-09-14T14:00:00 2019-09-14T18:00:00;2019-09-17T14:00:00 2019-09-17T18:00:00;2019-09-18T10:00:00 2019-09-18T18:00:00;2019-09-19T14:00:00 2019-09-19T18:00:00;2019-09-20T14:00:00 2019-09-20T18:00:00;2019-09-21T10:00:00 2019-09-21T12:30:00;2019-09-21T14:00:00 2019-09-21T18:00:00;2019-09-24T14:00:00 2019-09-24T18:00:00;2019-09-25T10:00:00 2019-09-25T18:00:00;2019-09-26T14:00:00 2019-09-26T18:00:00;2019-09-27T14:00:00 2019-09-27T18:00:00;2019-09-28T10:00:00 2019-09-28T12:30:00;2019-09-28T14:00:00 2019-09-28T18:00:00;2019-10-01T14:00:00 2019-10-01T18:00:00;2019-10-02T10:00:00 2019-10-02T18:00:00;2019-10-03T14:00:00 2019-10-03T18:00:00;2019-10-04T14:00:00 2019-10-04T18:00:00;2019-10-05T10:00:00 2019-10-05T12:30:00;2019-10-05T14:00:00 2019-10-05T18:00:00;2019-10-08T14:00:00 2019-10-08T18:00:00;2019-10-09T10:00:00 2019-10-09T18:00:00;2019-10-10T14:00:00 2019-10-10T18:00:00;2019-10-11T14:00:00 2019-10-11T18:00:00;2019-10-12T10:00:00 2019-10-12T12:30:00;2019-10-12T14:00:00 2019-10-12T18:00:00;2019-10-15T14:00:00 2019-10-15T18:00:00;2019-10-16T10:00:00 2019-10-16T18:00:00;2019-10-17T14:00:00 2019-10-17T18:00:00;2019-10-18T14:00:00 2019-10-18T18:00:00;2019-10-19T10:00:00 2019-10-19T12:30:00;2019-10-19T14:00:00 2019-10-19T18:00:00;2019-10-22T14:00:00 2019-10-22T18:00:00;2019-10-23T10:00:00 2019-10-23T18:00:00;2019-10-24T14:00:00 2019-10-24T18:00:00;2019-10-25T14:00:00 2019-10-25T18:00:00;2019-10-26T10:00:00 2019-10-26T12:30:00;2019-10-26T14:00:00 2019-10-26T18:00:00;2019-10-29T14:00:00 2019-10-29T18:00:00;2019-10-30T10:00:00 2019-10-30T18:00:00;2019-10-31T14:00:00 2019-10-31T18:00:00;2019-11-01T14:00:00 2019-11-01T18:00:00;2019-11-02T10:00:00 2019-11-02T12:30:00;2019-11-02T14:00:00 2019-11-02T18:00:00;2019-11-05T14:00:00 2019-11-05T18:00:00;2019-11-06T10:00:00 2019-11-06T18:00:00;2019-11-07T14:00:00 2019-11-07T18:00:00;2019-11-08T14:00:00 2019-11-08T18:00:00;2019-11-09T10:00:00 2019-11-09T12:30:00;2019-11-09T14:00:00 2019-11-09T18:00:00;2019-11-12T14:00:00 2019-11-12T18:00:00;2019-11-13T10:00:00 2019-11-13T18:00:00;2019-11-14T14:00:00 2019-11-14T18:00:00;2019-11-15T14:00:00 2019-11-15T18:00:00;2019-11-16T10:00:00 2019-11-16T12:30:00;2019-11-16T14:00:00 2019-11-16T18:00:00;2019-11-19T14:00:00 2019-11-19T18:00:00;2019-11-20T10:00:00 2019-11-20T18:00:00;2019-11-21T14:00:00 2019-11-21T18:00:00;2019-11-22T14:00:00 2019-11-22T18:00:00;2019-11-23T10:00:00 2019-11-23T12:30:00;2019-11-23T14:00:00 2019-11-23T18:00:00;2019-11-26T14:00:00 2019-11-26T18:00:00;2019-11-27T10:00:00 2019-11-27T18:00:00;2019-11-28T14:00:00 2019-11-28T18:00:00;2019-11-29T14:00:00 2019-11-29T18:00:00;2019-11-30T10:00:00 2019-11-30T12:30:00;2019-11-30T14:00:00 2019-11-30T18:00:00;2019-12-03T14:00:00 2019-12-03T18:00:00;2019-12-04T10:00:00 2019-12-04T18:00:00;2019-12-05T14:00:00 2019-12-05T18:00:00;2019-12-06T14:00:00 2019-12-06T18:00:00;2019-12-07T10:00:00 2019-12-07T12:30:00;2019-12-07T14:00:00 2019-12-07T18:00:00;2019-12-10T14:00:00 2019-12-10T18:00:00;2019-12-11T10:00:00 2019-12-11T18:00:00;2019-12-12T14:00:00 2019-12-12T18:00:00;2019-12-13T14:00:00 2019-12-13T18:00:00;2019-12-14T10:00:00 2019-12-14T12:30:00;2019-12-14T14:00:00 2019-12-14T18:00:00;2019-12-17T14:00:00 2019-12-17T18:00:00;2019-12-18T10:00:00 2019-12-18T18:00:00;2019-12-19T14:00:00 2019-12-19T18:00:00;2019-12-20T14:00:00 2019-12-20T18:00:00;2019-12-21T10:00:00 2019-12-21T12:30:00;2019-12-21T14:00:00 2019-12-21T18:00:00;2019-12-24T14:00:00 2019-12-24T18:00:00;2019-12-25T10:00:00 2019-12-25T18:00:00;2019-12-26T14:00:00 2019-12-26T18:00:00;2019-12-27T14:00:00 2019-12-27T18:00:00;2019-12-28T10:00:00 2019-12-28T12:30:00;2019-12-28T14:00:00 2019-12-28T18:00:00;2019-12-31T14:00:00 2019-12-31T18:00:00;2020-01-01T10:00:00 2020-01-01T18:00:00;2020-01-02T14:00:00 2020-01-02T18:00:00;2020-01-03T14:00:00 2020-01-03T18:00:00;2020-01-04T10:00:00 2020-01-04T12:30:00;2020-01-04T14:00:00 2020-01-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers