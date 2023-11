Mémoire(s) Théâtre le Funambule Montmartre Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Du lundi 26 février 2024 au mardi 27 février 2024 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h30

Du lundi 19 février 2024 au mardi 20 février 2024 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h30

Du lundi 12 février 2024 au mardi 13 février 2024 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h30

Du lundi 05 février 2024 au mardi 06 février 2024 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h30

Du lundi 29 janvier 2024 au mardi 30 janvier 2024 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h30

Du lundi 22 janvier 2024 au mardi 23 janvier 2024 :

lundi, mardi

de 21h00 à 22h30

Du lundi 15 janvier 2024 au mardi 16 janvier 2024 :

lundi, mardi

de 19h00 à 20h30

Le mardi 09 janvier 2024

de 21h00 à 22h30

.Public adultes. payant

Vous pensez savoir comment fonctionne votre mémoire ? Détrompez-vous !Basée sur des faits neuroscientifiques, cette pièce va bouleverser votre vision de la mémoire !

Un homme est retrouvé sur un

chantier, inconscient, avec une balle dans la tête. A quelques mètres de lui, une femme, elle aussi inconsciente, mais sans aucune blessure. Les deux victimes

ont perdu la mémoire. Une policière perturbée, sous anxiolytiques, et menacée

de perdre son poste, va tout faire pour résoudre ce mystère. Cette intrigue

policière est entrecoupée de flashbacks historiques sur l’histoire des

neurosciences, avec des personnages célèbres ayant perdu la mémoire et ponctuée

d’interludes comiques, ludiques et interactifs.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris

