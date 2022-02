Mémoire(s) Théâtre Darius Milhaud Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Mémoire(s) Théâtre Darius Milhaud, 15 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du samedi 16 avril 2022 au samedi 11 juin 2022 :

samedi

de 21h00 à 22h30

Du mardi 15 mars 2022 au mardi 05 avril 2022 :

mardi

de 21h00 à 22h30

payant

Vous pensez savoir comment fonctionne votre mémoire ? Détrompez-vous ! Une enquête policière et quelques cas historiques vont vous prouver le contraire… Deux personnes sont retrouvées inconscientes sur un chantier. Un homme qui a reçu une balle dans le front et une femme qui ne présente aucune blessure. Les deux ont perdu la mémoire ! Personne ne sait ce qui s’est exactement passé sur ce chantier et les protagonistes n’ont aucun souvenir de l’épisode traumatique. « Mémoire(s) » est une pièce hybride. Sur fond d’intrigue policière, pour découvrir ce qui est arrivé aux deux « victimes », nous plongeons parallèlement au cœur de la compréhension du fonctionnement de notre mémoire humaine. Des scènes d’enquêtes alternent ainsi avec la découverte de quelques cas célèbres de l’histoire de la neurologie : Phineas Gage (dont la tête fût transpercée par une barre de fer), Henry Molaison (qui ne pouvait retenir une information plus de quelques minutes) ou encore la jeune championne contemporaine des compétitions de mémoire, Yanjaa Wintersoul. Dans son dénouement, la pièce ouvre également une réflexion sur la mémoire familiale. La mise en scène est rythmée et dynamique, les trois comédiens jouent, chacun, une demi-douzaine de personnages pratiquement sans sortir de scènes. Auteur- metteur en scène : Christophe Ers-Reintjens Interprètes : Claire Hoffmann, Céline Larmoyer, Etienne Giannesini Photographie : Jean-François Deroubaix Genre : Théâtre contemporain Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud Paris 75019 Contact : 0142019226 https://www.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19 Théâtre

Date complète :

2022-03-15T21:00:00+01:00_2022-03-15T22:30:00+01:00;2022-03-22T21:00:00+01:00_2022-03-22T22:30:00+01:00;2022-03-29T21:00:00+01:00_2022-03-29T22:30:00+01:00;2022-04-05T21:00:00+01:00_2022-04-05T22:30:00+01:00;2022-04-16T21:00:00+01:00_2022-04-16T22:30:00+01:00;2022-04-23T21:00:00+01:00_2022-04-23T22:30:00+01:00;2022-04-30T21:00:00+01:00_2022-04-30T22:30:00+01:00;2022-05-07T21:00:00+01:00_2022-05-07T22:30:00+01:00;2022-05-14T21:00:00+01:00_2022-05-14T22:30:00+01:00;2022-05-21T21:00:00+01:00_2022-05-21T22:30:00+01:00;2022-05-28T21:00:00+01:00_2022-05-28T22:30:00+01:00;2022-06-04T21:00:00+01:00_2022-06-04T22:30:00+01:00;2022-06-11T21:00:00+01:00_2022-06-11T22:30:00+01:00

Jean-François Deroubaix

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre Darius Milhaud Adresse 80 allée Darius Milhaud Ville Paris lieuville Théâtre Darius Milhaud Paris Departement Paris

Théâtre Darius Milhaud Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Mémoire(s) Théâtre Darius Milhaud 2022-03-15 was last modified: by Mémoire(s) Théâtre Darius Milhaud Théâtre Darius Milhaud 15 mars 2022 Paris Théâtre Darius Milhaud Paris

Paris Paris