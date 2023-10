Mémoires – Rencontres photographiques du 10e Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris, 29 septembre 2023, Paris.

Du vendredi 29 septembre 2023 au jeudi 30 novembre 2023 :

.Tout public. gratuit

Entrée libre (2ème et 3ème étage)

Du 30 septembre au 30 novembre, le Centre Jean Verdier accueille « Mémoires » une exposition qui rassemble le travail de quatre photographes. Vernissage 29 septembre.

Les rencontres photographiques du 10ème et le département photo de l’association CRL10 vous convient au vernissage de celle-ci le vendredi 29 septembre à partir de 19h au centre Jean Verdier.

—

Par sa capacité à fixer l’événement, la photographie est au cœur des échanges mémoriels entre les générations. Mais aujourd’hui, dans nos sociétés contemporaines, les enjeux de la mémoire se sont renouvelés. Cette exposition se trouve donc au croisement des problématiques liées à la mémoire : celle qui élabore des récits et rassemble, aussi bien que celle qui se confronte à sa perte.

Quatre photographes, quatre regards qui fouillent le présent et le passé : la mémoire familiale (Marie Lamassa), le mythe et la réalité de la figure tutélaire (Jeanne Viguié), la reconstruction après la perte des apprentissages (Vincent Lafon) et enfin, accueillent les vies de celles et ceux qui, précisément, voient cette mémoire s’effilocher (Pascale Fiévet).

Le département photo du Centre Jean Verdier, créé en 1979, est le principal centre municipal pour apprendre, la photographie : ces cours photo et vidéo sont ouverts à tous les publics et adaptés à tous les revenus. Ils développent un enseignement de qualité, attentif à l’évolution constante du matériel et à l’actualité de la réflexion esthétique sur la photographie. Il a été primé meilleur centre photo de la Ville de Paris et participe très activement aux Rencontres Photographiques du 10e depuis leur début en 2005.

—

