Mémoires photographiques : l’inventaire en Grand Châtellerault 1970 – 2021 Hôtel Sully, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Châtellerault.

Mémoires photographiques : l’inventaire en Grand Châtellerault 1970 – 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel Sully

### Le Grand Châtellerault se dévoile à travers des photographies de ses paysages et de son patrimoine. Venez découvrir cette exposition installée dans l’hôtel Sully de Châtellerault. Depuis le début des années 1970, plusieurs missions d’inventaire du patrimoine ont été menées sur le territoire de l’actuelle agglomération de Grand Châtellerault. Au cours de ces enquêtes, de nombreux clichés photographiques ont été réalisés, couvrant aujourd’hui plus de 21 communes. En association avec la région Nouvelle-Aquitaine, le service Patrimoine – Pays d’art et d’histoire a sélectionné 30 photographies, prises entre 1970 et 2021, pour présenter la diversité du patrimoine du territoire châtelleraudais. L’exposition permettra de découvrir le rôle de la photographie dans la mission d’inventaire.

Gratuit. Entrée libre. Pour plus d’informations, contactez le service Patrimoine – Pays d’art et d’histoire.

Le Grand Châtellerault se dévoile à travers des photographies de ses paysages et de son patrimoine. Venez découvrir cette exposition installée dans l’hôtel Sully de Châtellerault.

Hôtel Sully 14 rue de Sully, 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00