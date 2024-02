MEMOIRES LE FUNAMBULE MONTMARTRE Paris, mardi 13 février 2024.

Vous pensez savoir comment fonctionne votre mémoire ? Détrompez-vous ! Basée sur des faits neuroscientifiques, cette pièce va bouleverser votre vision de la mémoire !Un homme est retrouvé sur un chantier, inconscient, avec une balle dans la tête. A quelques mètres de lui, une femme, elle aussi inconsciente, mais sans aucune blessure. Les deux victimes ont perdu la mémoire. Une policière perturbée, sous anxiolytiques, et menacée de perdre son poste, va tout faire pour résoudre ce mystère. Cette intrigue policière est entrecoupée de flashbacks historiques sur l’histoire des neurosciences, avec des personnages célèbres ayant perdu la mémoire et ponctuée d’interludes comiques, ludiques et interactifs.EXTRAITS DE PRESSE :Les trois excellents comédiens ont ravi le public avec une pièce alliant subtilement instruction et distraction. Les différentes facettes de notre mémoire ont ainsi été expliquée à l’aide d’une enquête policière alliant sérieux et humour. Le pari était risqué mais il est complètement réussi. (Le courrier Cauchois.)Auteur : Christophe ErsGenre : Tragi-comédieType de public : Tous publics (à partir de 10 ans)Artiste(s) : Claire Ho?mann, Anne-Charlotte Chasset ou Manon Metzger (en alternance) François Hatt ou Etienne Giannesini (en alternance) Metteur en scène : Christophe ErsCréateur lumières : Christophe ErsDurée du spectacle : 1h30Crédits photos : Jean-François Deroubaix

Tarif : 12.00 – 32.80 euros.

Début : 2024-02-13 à 19:00

LE FUNAMBULE MONTMARTRE 53 rue des Saules 75018 Paris 75