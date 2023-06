Découverte immersive de l’histoire locale : un voyage à travers les siècles dans une maison consulaire du XVIe siècle Mémoires lacaunaises – musée histoire et patrimoine Lacaune, 16 septembre 2023, Lacaune.

Lors d’une visite, vous pourrez découvrir une maison consulaire datant du XVIe siècle, située en face de la célèbre fontaine des Pisseurs, classée au titre des Monuments historiques, datant de 1559. À l’intérieur, vous pourrez explorer 16 salles thématiques qui retracent différents aspects de l’histoire locale.

Ces salles sont consacrées à des thèmes variés tels que l’enfant sauvage, l’industrie de la laine et des rouets, la salle de classe, les thermes, la Résistance, et bien d’autres. Les collections exposées comprennent des coiffes, des vêtements populaires et bourgeois, qui permettent de plonger dans l’histoire de la région.

Au cours de votre visite, vous découvrirez également l’économie locale à travers des présentations sur le tissage, la filature et l’élevage du mouton. De plus, des outils agricoles et artisanaux seront exposés pour illustrer les techniques utilisées à l’époque.

Dans cette maison consulaire du XVIe siècle, vous serez transporté dans le passé et pourrez explorer les différentes facettes de l’histoire locale grâce à ces 16 salles à thème riches en objets.

