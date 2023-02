MEMOIRES INVISIBLES ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre

Val-de-Marne

MEMOIRES INVISIBLES ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX, 23 mai 2023 00:00, LE KREMLIN BICETRE. MEMOIRES INVISIBLES MEMOIRES INVISIBLES. Un spectacle à la date du 2023-05-23 au 2023-05-23 19:00. Tarif : 22.0 22.0 euros. ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Val-de-Marne . Qui n’a jamais rêvé de remonter le passé et de partir à l’origine de son histoire?? Au cœur de cette question fondatrice, le Collectif La Palmera nous plonge dans leur quête et étire pour nous le fil du temps. . Votre billet est ici. Qui n’a jamais rêvé de remonter le passé et de partir à l’origine de son histoire?? Au cœur de cette question fondatrice, le Collectif La Palmera nous plonge dans leur quête et étire pour nous le fil du temps. Votre billet est ici.

Détails Heure : 00:00 Catégories d’Évènement: Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne Autres Lieu ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX Adresse 2 Pl. Victor Hugo Ville LE KREMLIN BICETRE Tarif 22.0-22.0 euros lieuville ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Departement Val-de-Marne

ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX LE KREMLIN BICETRE Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-kremlin-bicetre/

MEMOIRES INVISIBLES ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX 2023-05-23 was last modified: by MEMOIRES INVISIBLES ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX ESPACE CULTUREL ANDRE MALRAUX 23 mai 2023 00:00 Espace Culturel André Malraux LE KREMLIN BICETRE

LE KREMLIN BICETRE Val-de-Marne