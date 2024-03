«Mémoires. Genève dans le monde colonial » avec l’historien Fabio Rossinelli MEG Genève, dimanche 16 juin 2024.

«Mémoires. Genève dans le monde colonial » avec l’historien Fabio Rossinelli Visite thématique de l’exposition temporaire avec Fabio Rossinelli, historien et Floriane Morin, commissaire de l’exposition. Exposition temporaire. Le dimanche 16 juin de 14h30 à 16h. Dimanche 16 juin, 14h30 MEG CHF 0.-

En quoi le Musée d’ethnographie est-il un acteur du contexte colonial à Genève et en Suisse ? Qu’en racontent ses collections ?

Pour cette visite, l’historien Fabio Rossinelli, qui a contribué au contenu historique de l’exposition et Floriane Morin, commissaire de l’exposition, vous donnent leurs éclairages sur l’histoire coloniale du Musée d’ethnographie de Genève.

Vous découvrez avec eux le parcours thématique et historique de l’exposition qui retrace en « objets » une histoire globale de la colonisation à travers le prisme genevois, et plus généralement suisse. Tout au long de ce parcours, différentes voix et événements témoignent de la résistance passée et présente au colonialisme.

Intervenant-e-s Floriane Morin, commissaire de l’exposition et responsable des collections Afrique au MEG ; Fabio Rossinelli, historien et expert scientifique pour le contenu historique de l’exposition.

L’accès à l’exposition temporaire est gratuit en 2024.

