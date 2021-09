Saint-Connan Saint-Connan Côtes-d'Armor, Saint-Connan Entre le ciel et l’eau | Galerie Livandour Saint-Connan Saint-Connan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Connan

Entre le ciel et l’eau | Galerie Livandour Saint-Connan, 18 septembre 2021, Saint-Connan. Entre le ciel et l’eau | Galerie Livandour 2021-09-18 14:00:00 – 2021-12-19 18:00:00 Pôle de l’Etang-Neuf Musée de la Résistance en Argoat

Saint-Connan Côtes d’Armor Exposition à la galerie Livandour, un nouvel espace dédié à la création artistique. « Entre le ciel et l’eau » de Claudia Vialaret

Présence de l’artiste à l’inauguration les 18 et 19 septembre. Ouvert le mercredi et le dimanche de 14h à 18h. etangneuf.asso@orange.fr +33 2 96 47 17 66 http://musee-etangneuf.fr/ Exposition à la galerie Livandour, un nouvel espace dédié à la création artistique. « Entre le ciel et l’eau » de Claudia Vialaret

Présence de l’artiste à l’inauguration les 18 et 19 septembre. Ouvert le mercredi et le dimanche de 14h à 18h. dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Connan Autres Lieu Saint-Connan Adresse Pôle de l'Etang-Neuf Musée de la Résistance en Argoat Ville Saint-Connan lieuville 48.41885#-3.10992