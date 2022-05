Mémoires fossiles – Exposition de sculptures tissées par Bénédicte Vallet Sadirac Sadirac Catégories d’évènement: Gironde

Mémoires fossiles – Exposition de sculptures tissées par Bénédicte Vallet Sadirac, 11 juin 2022, Sadirac. Mémoires fossiles – Exposition de sculptures tissées par Bénédicte Vallet Place Fouragnan Maison de la Poterie Sadirac

2022-06-11 – 2022-09-18 Place Fouragnan Maison de la Poterie

La Maison de la Poterie de Sadirac accueille Mémoires fossiles une exposition de sculptures tissées en céramique et porcelaine par Bénédicte Vallet (qui sera cette année l'invitée d'honneur de la 35e édition du Festival Céramique en Fête »).

