Mémoires en short Crouseilles, 29 janvier 2022, Crouseilles.

Mémoires en short Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles

2022-01-29 21:00:00 – 2022-01-29 Château de Crouseilles CROUSEILLES

Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

10 12 EUR

Les vignerons de Crouseilles et l’Association Spirale reviennent pour vous proposer la traditionnelle soirée théâtre au Château de Crouseilles.

Olivier de Robert se définit volontiers comme conteur, mais ses Mémoires en short penchent du côté du one-man-show et de l’humour. Voilà donc le sport comme vous ne l’avez jamais imaginé, tout imbibé de souvenirs d’enfance et de folie d’adulte.

« Tous les hommes de la famille étaient penchés vers le poste, aussi graves et attentifs qu’ils avaient du l’être un quart de siècle auparavant en écoutant Radio Londres. Sentant mon désarroi, mon père me posa la main sur la tête et me dit : c’est le Tour petit, c’est le Tour… Le sport ne se pratique pas qu’avec des ballons, des chaussures à pointes ou des planches de bois : il se joue dans le registre secret des émotions, multipliant à l’infini le registre des comédies et des tragédies. Rares sont les mémoires qui ont pas un jardin secret aux allures d’un stade, et surtout pas celle d’Olivier de Robert. D’un passage du Tour sur un col pyrénéen à un tir de Maxime Bossis qui s’envole dans la nuit de Séville, en passant par le rugby à bon-papa qui sent le camphre et le confit de canard, tout prend l’allure d’une épopée quand les mémoires sont en short… »

Durée 70′ – tout public à partir de 12 ans

Pass sanitaire obligatoire.

info@crouseilles.fr +33 5 59 68 57 14 https://reservation.elloha.com/Search/GetDetail?idFormula=3f6e5e7d-8b3d-46e5-8c63-033b91b80f49

Château de Crouseilles CROUSEILLES Crouseilles

dernière mise à jour : 2022-01-19 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65