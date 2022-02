Mémoires d’un touriste – Exposition de Bertrand Dezoteux HAB Galerie (Hangar à Bananes), 10 mars 2022, Nantes.

2022-03-10 Exposition du 18 février au 24 avril 2022 :du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h

Horaire : 13:30 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Exposition du 18 février au 24 avril 2022 :du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h

Le tourisme est-il un art ? C’est par cette question que Bertrand Dezoteux a répondu à l’invitation faite par la HAB Galerie, espace du Voyage à Nantes dédié à l’art contemporain. Intitulée “Mémoires d’un touriste”, en référence au livre éponyme de Stendhal publié en 1838, l’exposition donne l’occasion à l’artiste d’ouvrir largement le spectre de ses moyens d’expression et de déployer dans l’espace de la vaste galerie les récits et univers composites qu’il orchestre en général au sein de films d’animation. Photographies, dessins, aquarelles et poupées surgiront des coulisses de l’atelier pour décrire un présent travaillé par les voix, les figures, les impressions et images qui tissent la mémoire de l’artiste. Les visiteurs auront ainsi le plaisir de retrouver Jésus Perez dans une nouvelle aventure (Harmonie | Résurrection, 2022), d’observer une coupe transversale des collections publiques nantaises, de suivre une ligne noueuse et confortable jusqu’au-dessus d’un trou noir, où bavardent Mamilou et Salvadam Dalire, avatars trop humains du film Endymion (2021), lesquels, à l’image de cette exposition, ne craignent pas les paradoxes.

HAB Galerie (Hangar à Bananes) adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ https://www.levoyageanantes.fr/agenda/memoire-dune-touriste/