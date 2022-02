MÉMOIRES D’UN TABOURET Pibrac, 21 avril 2022, Pibrac.

MÉMOIRES D’UN TABOURET TMP – THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale Pibrac

2022-04-21 20:30:00 – 2022-04-21 TMP – THÉÂTRE MUSICAL DE PIBRAC 40 Rue Principale

Pibrac Haute-Garonne Pibrac

10 EUR 10 20 « Un tabouret dans un musée, un homme en noir, voleur de piètre fortune est venu s’en emparer. Mais le siège a son mot à dire. Oui… il parle…

Car ce n’est pas n’importe quel tabouret, c’est le Primordial ! Le tabouret PREMIER !

Et vous voici propulsés à quelques pas de la forêt de Brocéliande, d’où il sort tout frais de la taille…

À ce moment précis où il ne sait pas encore qu’il voyagera au-delà des mers, traversera les époques sans qu’aucune rainure, fissure ou vermoulure ne marque son temps. De la Bretagne à Broadway, en passant par les bas-fonds de Paris et le port de Marseille… De l’atelier d’un certain « De Vinci » à celui d’un non moins connu de « Karl », il en aura supporté des postérieurs, des popotins, des pétards, des croupes et croupions… »

C’est à l’occasion du premier déconfinement que la Compagnie KlioPthalie a décidé de créer Mémoires d’Un Tabouret pour offrir au public un voyage d’allégresse, jubilations, virtuosités et poésie. Pour cela un grand panaché musical et théâtral servi par des artistes à la fois chanteurs, comédiens, danseurs et quelques surprises…

Chorégraphies, scènes mythiques, chansons inoubliables dans un rythme effréné… Tout y est pour s’évader et rêver…

Un tabouret qui parle, en voilà un drôle d’objet. Mais ce n’est pas n’importe quel tabouret… De la Bretagne à Broadway, de Paris à Marseille, il en a supporté des postérieurs ! Autant de postérieurs que d’histoires que vous conte cette fabuleuse fresque musicale et théâtrale.

À partir de 8 ans.

