Mémoires d'un monde au-delà de l'abîme 13 Rue Joseph Jourdan L'Ouvre-Boîte Aix-en-Provence

2023-02-04 20:00:00 – 2023-02-04 21:30:00

L'Ouvre-Boîte 13 Rue Joseph Jourdan

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 10 10 « Artiste-créatrice brésilienne récemment arrivée en France, poursuivre mon geste théâtral dans ce pays où j’ai choisi de vivre m’apparaît comme une évidence, comme un moteur. Femme de classe populaire née dans la périphérie d’un pays lui-même périphérique, j’ai toujours suivi la voie de la transsubstantiation de la réalité. » Bárbara Maia



Création 2022 dans le cadre du Master d’arts et scènes d’aujourd’hui d’Aix-Marseille Université.

Avec Bárbara Maia et Jean-Christophe Gairard Le croisement des chemins entre une artiste brésilienne et un artiste français, des langues et langages artistiques racontent de façon poétique, humoristique et sensible l'histoire de Bárbara Maia mais qui ressemble à tant d'autres.

