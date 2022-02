Mémoires du pays du vignoble Archives Départementales Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Mémoires du pays du vignoble Archives Départementales, 14 juin 2022, Nantes. 2022-06-14

Horaire : 18:00

Gratuit : oui Entrée libre dans la limite de places disponibles. Rencontre. Films, documents, objets et matériels privés forment autant de sources riches de leur diversité et qui, mises en regard, documentent l’histoire d’un territoire. Elles sont malheureusement souvent lacunaires dans les collections publiques.Cette rencontre animée conjointement par des représentants des Archives départementales de Loire-Atlantique, de la Cinémathèque de Bretagne et du musée du vignoble nantais a pour objectif de faire le point sur les enjeux relatifs aux fonds patrimoniaux du territoire du vignoble. Archives Départementales adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Archives Départementales Adresse 6 Rue de Bouillé Ville Nantes lieuville Archives Départementales Nantes Departement Loire-Atlantique

Archives Départementales Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Mémoires du pays du vignoble Archives Départementales 2022-06-14 was last modified: by Mémoires du pays du vignoble Archives Départementales Archives Départementales 14 juin 2022 Archives Départementales Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique